«ВКонтакте» перенесла VK Fest на 2022 год из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге

«ВКонтакте» и Radio Record решили перенести VK Fest на 2022 год из-за эпидемиологической обстановки в городе. Крупнейший городской open-air страны пройдет 23–24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«Около месяца назад мы решили перенести VK Fest на август — с уточнением, что, возможно, событие состоится только в 2022 году. Все это время мы продолжали готовить программу, согласовывать новые даты с артистами, спикерами и участниками. А еще мы внимательно следили за ситуацией в городе: общались с причастными ведомствами, ждали новых постановлений», — говорится в сообщении соцсети.

В июле в Петербурге было перенесено большинство массовых мероприятий. Согласно последней редакции постановления правительства Санкт-Петербурга, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 29 августа. В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно, указывает команда «ВКонтакте».

«По последним данным ВОЗ, Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество смертей сейчас больше, чем когда-либо за пандемию. Тенденция пугающая. Мы не хотим, чтобы VK Fest усугубил ситуацию», — заявили организаторы.

Свое участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd.

VK Fest — популярный городской open-air в России. В 2019 году он собрал 95 тысяч посетителей, а также представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. Ранее сообщалось, что фестиваль переносится на 28–29 августа 2021 года из-за роста заболеваемости и все более жестких ограничений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «ВКонтакте»