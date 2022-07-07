«ВКонтакте» начнет предупреждать об общении с мошенниками

«ВКонтакте» начнет предупреждать пользователей о подозрительной активности в новом групповом чате или беседе с незнакомцем. Пожаловаться и заблокировать злоумышленника можно будет прямо в переписке, говорится в сообщении соцсети.

Мессенджер будет предупреждать об этом с помощью специального баннера. Пользователи, которые получат его, смогут сразу отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в черный список. При этом чат или диалог будут удалены.

Функция действует в мобильном приложении и охватит групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

В компании считают, что так мошенникам будет сложнее получить от пользователя деньги, пароли и другие личные данные.

«Большинство пользователей уверены в том, что могут легко распознать спам и фишинг. Практика говорит о другом: свыше 90% успешных "взломов" корпоративных и личных учетных записей проводятся злоумышленниками при помощи атак социальной инженерии», — сообщил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

Ранее мобильное приложение «ВКонтакте» начало предупреждать пользователей о нежелательных телефонных звонках с помощью автоматического определителя номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data.

Фото на обложке: VK