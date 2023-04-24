Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK запустила ML-сервис геоаналитики для оценки локаций офлайн-точек

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK запустила ML-сервис геоаналитики VK Predict — «ГеоКурсор». Он поможет оценить эффективность локаций офлайн-точек, рассказали в пресс-службе компании.

VK запустила ML-сервис геоаналитики для оценки локаций офлайн-точек

Сервис помогает искать целевую аудиторию и анализировать критерии, которые влияют на выручку, отмечают в компании. Также «ГеоКурсор» позволяет прогнозировать товарооборот и оценивать конкурентную среду.

По словам директора центра аналитических продуктов VK Predict Романа Стятюгина, офлайн-бизнес сталкивается с большим количеством ограничений, чем интернет-магазины. Поэтому проанализировать все критерии вручную бывает сложно.

Модели машинного обучения «ГеоКурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитории, инфраструктуру района, пешеходный и автомобильный трафик, покупательскую активность. На их основе анализирует и прогнозирует информацию о продажах, товарооборот и средний чек.

Сервис анализирует данные в радиусе менее 40 метров от указанной локации. Благодаря этому можно определить, в каком случае трафик связан со станцией метро, а в каком — с реальной посещаемостью торгового центра.

Кроме того, решение позволит сформировать общий портрет пользователей, которые регулярно проходят в заданной точке. Учитываются социально-демографические критерии, доход и интерес к тем или иным тематикам.

Данные об инфраструктуре района, в свою очередь, помогают оценить, насколько локация находится близко к конкурентам, объектам с высокой проходимостью и транспортным узлам.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Ранее отечественный сервис пространственных исследований Geointellect, который агрегирует различные источники данных о локации и трафике, вышел на рынок Казахстана.

Фото на обложке: Shine Nucha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Проект Itana: какой будет нигерийская Кремниевая долина
  2. 2 От Диснея до Маска: как создаются корпоративные города
  3. 3 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
  4. 4 Москва гостеприимная
  5. 5 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 апреля 2023

Всероссийские соревнования по спортивному программированию

25 апреля 2023

[Не]аксель

25 апреля 2023

«Цифровая фармакология: предсказательное моделирование»

Все ВОЗМОЖНОСТИ