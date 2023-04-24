VK запустила ML-сервис геоаналитики для оценки локаций офлайн-точек

VK запустила ML-сервис геоаналитики VK Predict — «ГеоКурсор». Он поможет оценить эффективность локаций офлайн-точек, рассказали в пресс-службе компании.

Сервис помогает искать целевую аудиторию и анализировать критерии, которые влияют на выручку, отмечают в компании. Также «ГеоКурсор» позволяет прогнозировать товарооборот и оценивать конкурентную среду.

По словам директора центра аналитических продуктов VK Predict Романа Стятюгина, офлайн-бизнес сталкивается с большим количеством ограничений, чем интернет-магазины. Поэтому проанализировать все критерии вручную бывает сложно.

Модели машинного обучения «ГеоКурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитории, инфраструктуру района, пешеходный и автомобильный трафик, покупательскую активность. На их основе анализирует и прогнозирует информацию о продажах, товарооборот и средний чек.

Сервис анализирует данные в радиусе менее 40 метров от указанной локации. Благодаря этому можно определить, в каком случае трафик связан со станцией метро, а в каком — с реальной посещаемостью торгового центра.

Кроме того, решение позволит сформировать общий портрет пользователей, которые регулярно проходят в заданной точке. Учитываются социально-демографические критерии, доход и интерес к тем или иным тематикам.

Данные об инфраструктуре района, в свою очередь, помогают оценить, насколько локация находится близко к конкурентам, объектам с высокой проходимостью и транспортным узлам.

Ранее отечественный сервис пространственных исследований Geointellect, который агрегирует различные источники данных о локации и трафике, вышел на рынок Казахстана.

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