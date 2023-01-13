Российский сервис аналитики и геомаркетинга Geointellect вышел на рынок Казахстана

Российский центр пространственных исследований Geointellect вышел на рынок Казахстана. Об этом RB.RU сообщил основатель проекта Денис Струков.
Компания не раскрывает точную сумму инвестиций в выход на новый рынок. По словам Струкова, вложения находятся «в интервале между $80 тыс. до $120 тыс». Geointellec рассчитывает окупить инвестиции до конца 2023 года.
Geointellect — это геоаналитическая платформа, которая агрегирует различные источники данных о локации и трафике. С ее помощью предприниматели могут найти подходящее место для открытия магазина, ресторана или пункта выдачи заказов в режиме онлайн.
Платформа отображает данные о численности проживающего и работающего населения в городах или районах, где планируется открыть точки. Затем проводится сегментация жителей по полу, возрасту, доходу, семейному положению, интересам и другим интересующим критериям.
В Казахстане Geointellect работает в Астане, Алматы, Шымкенте и Караганде. Во втором квартале 2023 года компания собирается запуститься по всей республике. Сервис платный, но на сайте доступна бесплатная демо-версия с интерфейсом и примерами данных.
В мае 2022 года компания запустилась в Узбекистане. Страна стала первым зарубежным рынком компании с локализацией. По словам Струкова, рынок ритейла в Казахстане больше, чем в Узбекистане, «более зрелый»: «Уже присутствуют российские игроки геомаркетинга и геоаналитики, в том числе из других стран».
В России Geointellect работает с 2003 года. Компанию основал кандидат технических наук Денис Струков.
Фото на обложке: Unsplash
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