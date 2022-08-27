VK призывает разработчиков использовать аналоги сервисов Google для устранения проблем с RuStore

Ряд приложений, скачанных с RuStore на смартфоны без сервисов Google, работают со сбоями (не показывают геолокацию, не поддерживают голосовой ввод и пр.). VK призывает разработчиков приложений переходить на российские аналоги, но игроки рынка вынуждены признать, что таких попросту нет.

Пользователи обнаружили, что при скачивании, например, на модели Huawei с Android , где нет предустановленных сервисов Google (GMS), некоторые приложения по доставке еды или для организации путешествий работают некорректно.

Жалобы потребителей проверил «Коммерсант» и подтвердил, что у многих («Аэропорт Шереметьево», «Островок», «Чайхона №1», «Туту.ру» и др.) действительно наблюдаются сбои в определении геолокации, в обработке SMS-сообщений или при попытке голосового ввода данных.

Приложение же Burger King вообще отказывается работать, выдавая ошибку: отсутствие сервисов Google.

В VK пока видят только один способ решения проблемы: предупреждать пользователей о возможных сбоях скачанных из RuStore приложений при установке на модели смартфонов без сервисов Google.

При этом разработчикам предлагается переходить на «эквивалентные российские сервисы — аналоги GMS».

Какие именно сервисы имеются в виду, понять непросто. Сооснователь компании по разработке цифровых платформ arcsinus Павел Голуб откровенно признается, что на отечественном рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS.

У компании Huawei, напротив, собственные разработки есть: HMS – это практически аналог GMS. И проблему пользователей разработчики могут решить, создавая приложения, которые поддерживают именно сервисы HMS.

Теоретически отечественные разработчики могут еще лицензировать отдельные компоненты у других компаний — брать карты у «Яндекса» или принадлежащего «Сберу» 2ГИС, например. Но это увеличит размер приложений, что невыгодно для продвижения.

Разработка же приложений одновременно и с GMS, и с HMS (или иным аналогом, если такой появится) может стать проблемой для загрузки в другие магазины приложений, помимо RuStore.

Фото на обложке: Paul Hanaoka / Unsplash