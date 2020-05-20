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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с чатом до восьми человек

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков. На старте одновременно общаться в них могут до восьми человек. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с чатом до восьми человек

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK.

Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно также во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни. 

«Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы», — сообщил руководитель команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслав Шебанов.

В режиме тет-а-тет пользователи «ВКонтакте» могут созваниваться по видео или без него с 2018 года. Функция доступна в мобильном приложении VK.

По итогам первого квартала 2020 года ежемесячное количество звонков «ВКонтакте» увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года — до 64 млн в месяц. 

Фото: Unsplash

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