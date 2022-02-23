VK Group: санкции США против гендиректора компании не повлияют на ее работу

Пресс-служба VK Group после включения генерального директора компании Владимира Кириенко в санкционный список поспешила успокоить инвесторов и партнеров, отметив, что санкции в отношении главы VK Group не повлияют на ее операционную и финансовую деятельность.

«Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме», — заявила «Интерфаксу» пресс-служба компании.

В ночь на среду Владимир Кириенко — сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко — был включен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Наряду с Владимиром санкции были введены против двух других детей российских чиновников — сына главы ФСБ Александра Бортникова Дениса (занимает пост заместителя президента ВТБ) и сына главы Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова Петра.

Петр Фрадков занимает пост председателя правления «Промсвязьбанка», сам банк был включен в санкционный список еще во вторник.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Mehaniq / Shutterstock