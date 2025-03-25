VK представил ИИ-сервис для маркетологов
- Новости
Сервис анализирует данные заказчика, объединяя их с обезличенной информацией из сервисов VK. Это позволяет AI Persona описывать конкретные сегменты аудитории, сравнивать их между собой, выделять ключевые различия в интересах, социально-демографических параметрах и психографике, а также находить эксклюзивные признаки аудитории.
На основе этих данных компании могут решать широкий спектр маркетинговых задач: от поиска инсайтов до автоматической генерации персонализированных креативов для email- и SMS-рассылок, уточнили в компании.
Разработчики уверяют, что использование AI Persona не требует специальных знаний. В интерфейсе сервиса доступны дэшборды, которые показывают, как клиентская база распределяется по сегментам. Пользователи могут сравнивать свои сегменты с профилем среднестатистического пользователя рунета. Для поиска инсайтов используется чат-бот, а при генерации рекламных сообщений учитываются социально-демографические данные, интересы и психографика каждого сегмента.
- 25 марта VK подтвердила Русбейс информацию о подготовке к запуску бета-версии новой цифровой платформы Max. В приложении будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ.
Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 ЦБ отказал VK Tech в регистрации допэмиссии акций И направил уведомление о доработке документа 28 марта 18:13
- 2 VK выпустил бета-версию своего аналога WeChat Пока на платформе Max только базовый функционал 27 марта 16:03
- 3 VK запустит аналог китайского мессенджера WeChat Включающего мессенджер, платежную систему и госуслуги 25 марта 10:37
- 4 VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBili В «VK Видео» появится 119 аниме-проектов 24 марта 11:02