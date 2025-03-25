VK представил ИИ-сервис для маркетологов

Сервис анализирует данные заказчика, объединяя их с обезличенной информацией из сервисов VK. Это позволяет AI Persona описывать конкретные сегменты аудитории, сравнивать их между собой, выделять ключевые различия в интересах, социально-демографических параметрах и психографике, а также находить эксклюзивные признаки аудитории.

На основе этих данных компании могут решать широкий спектр маркетинговых задач: от поиска инсайтов до автоматической генерации персонализированных креативов для email- и SMS-рассылок, уточнили в компании.

Разработчики уверяют, что использование AI Persona не требует специальных знаний. В интерфейсе сервиса доступны дэшборды, которые показывают, как клиентская база распределяется по сегментам. Пользователи могут сравнивать свои сегменты с профилем среднестатистического пользователя рунета. Для поиска инсайтов используется чат-бот, а при генерации рекламных сообщений учитываются социально-демографические данные, интересы и психографика каждого сегмента.

25 марта VK подтвердила Русбейс информацию о подготовке к запуску бета-версии новой цифровой платформы Max. В приложении будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ.

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