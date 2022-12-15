VK начнет учитывать «индекс качества бизнес-сообществ» при выдаче товаров в поиске

VK запустила «индекс качества бизнес-сообществ» — чем выше его значение, тем больше преимуществ получит бизнес в соцсети «ВКонтакте»: от приоритета товаров в поиске до скидок на рекламу. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.
Индекс качества представляет собой новую программу мотивации и обучения, которая должна помочь предпринимателям развивать свое бизнес-сообщество «ВКонтакте». Он учитывает полноту информации на странице, активность публикаций, наличие верификации у сообщества — эти и другие параметры учитываются в едином показателе по шкале от 0 до 5.
Самые активные предприниматели получат дополнительную поддержку от VK. Чтобы повысить индекс, нужно выполнять задания в настройках сообщества. Когда сообщество выполняет задания и достигает новой оценки, для него открываются дополнительные бонусы: скидки на продвижение, доступ к приоритетной поддержке, помощь специалиста в настройке рекламы и другие возможности.
Индекс качества обновляется раз в сутки. В настоящее время его видят только руководители сообщества. Оценка отображается на главной странице под обложкой и названием сообщества.
Фото на обложке: VK
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