VK открыла набор на бесплатную программу по мобильной разработке

VK запустила набор на бесплатную летнюю программу по мобильной разработке на базе университета «Сириус», говорится в сообщении компании. Она продлится две с половиной недели, участники будут создавать мобильные приложения на iOS или Android.
Формат летнего буткемпа предполагает экскурсии, тренинги и занятия на свежем воздухе. Заявки на участие могут подать студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры или специалитета любых российских вузов.
Программа содержит три блока. Учащихся познакомят с продуктовым подходом, основами UX/UI-дизайна и мобильной разработкой на iOS или Android. По итогам программы участники создадут собственное мобильное приложение.
Обучение пройдет с 8 по 25 августа. Подать заявку на программу можно по ссылке до 11 июля. Участникам нужно будет пройти отбор, который состоит из тестирования по логике и Swift или Kotlin (в зависимости от выбранного направления) и записи видеорезюме.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 2 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 3 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
- 4 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
- 5 Новые тренды в Android-разработке: отчет из Сан-Франциско
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022