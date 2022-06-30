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VK открыла набор на бесплатную программу по мобильной разработке

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK запустила набор на бесплатную летнюю программу по мобильной разработке на базе университета «Сириус», говорится в сообщении компании. Она продлится две с половиной недели, участники будут создавать мобильные приложения на iOS или Android.

VK открыла набор на бесплатную программу по мобильной разработке

Формат летнего буткемпа предполагает экскурсии, тренинги и занятия на свежем воздухе. Заявки на участие могут подать студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры или специалитета любых российских вузов.

Программа содержит три блока. Учащихся познакомят с продуктовым подходом, основами UX/UI-дизайна и мобильной разработкой на iOS или Android. По итогам программы участники создадут собственное мобильное приложение.

Обучение пройдет с 8 по 25 августа. Подать заявку на программу можно по ссылке до 11 июля. Участникам нужно будет пройти отбор, который состоит из тестирования по логике и Swift или Kotlin (в зависимости от выбранного направления) и записи видеорезюме.

Фото на обложке: Unsplash

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