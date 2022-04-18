VK представила IoT-платформу для создания приложений для «умных» домов и городов

VK Cloud Solutions обновила платформу для интернета вещей — Cloud IoT Platform. Теперь на ее базе можно создавать приложения для «умных» домов и городов, автоматизации и роботизации промышленности, подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. Об этом говорится в сообщении VK.
Первые месяцы система будет бесплатной для всех разработчиков сервисов интернета вещей.
В пресс-службе VK уточнили, что ранее платформа была ориентирована на поддержку задач по цифровизации промышленности. В новой версии расширены возможности для разработчиков «умных» решений.
Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с «умных» устройств и выступает как единая база для построения систем интернета вещей. С помощью платформы можно ускорить разработку IoT-приложений. Решение поддерживает стандартизированные протоколы обмена данными и обеспечивает безопасность подключенных устройств.
В платформу также встроены правила потоковой обработки данных и шаблоны устройств со сложной структурой. Сейчас система доступна в режиме бета-тестирования.
Фото на обложке: Unsplash
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