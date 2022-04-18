Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK представила IoT-платформу для создания приложений для «умных» домов и городов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK Cloud Solutions обновила платформу для интернета вещей — Cloud IoT Platform. Теперь на ее базе можно создавать приложения для «умных» домов и городов, автоматизации и роботизации промышленности, подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. Об этом говорится в сообщении VK.

VK представила IoT-платформу для создания приложений для «умных» домов и городов

Первые месяцы система будет бесплатной для всех разработчиков сервисов интернета вещей.

В пресс-службе VK уточнили, что ранее платформа была ориентирована на поддержку задач по цифровизации промышленности. В новой версии расширены возможности для разработчиков «умных» решений.

Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с «умных» устройств и выступает как единая база для построения систем интернета вещей. С помощью платформы можно ускорить разработку IoT-приложений. Решение поддерживает стандартизированные протоколы обмена данными и обеспечивает безопасность подключенных устройств.  

В платформу также встроены правила потоковой обработки данных и шаблоны устройств со сложной структурой. Сейчас система доступна в режиме бета-тестирования.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиции в проекты будущей мобильности. Верят ли сегодня инвесторы в цифровые дороги?
  2. 2 Одна ошибка приводит к многомиллионным потерям на большинстве «умных» производств. Как ее избежать?
  3. 3 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
  4. 4 Техобслуживание по подписке: что такое Maintenance-as-a-Service и как заработать на цифровизации фабрик
  5. 5 Топ перспективных IoT-идей, которые меняют мир и бизнес
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

18 апреля 2022

FerroniTech

18 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Интернационализация»

Все ВОЗМОЖНОСТИ