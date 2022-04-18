VK Cloud Solutions обновила платформу для интернета вещей — Cloud IoT Platform. Теперь на ее базе можно создавать приложения для «умных» домов и городов, автоматизации и роботизации промышленности, подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. Об этом говорится в сообщении VK.

VK представила IoT-платформу для создания приложений для «умных» домов и городов