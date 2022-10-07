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«Дочка» VK стала владельцем 87% сервиса интерактивных видео Movika

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Дочерняя компания корпорации VK ООО «ИТР» получила 87,2%-ую долю в ООО «Технологии Интерактивного видео», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Дочка» VK стала владельцем 87% сервиса интерактивных видео Movika

Компания «Технологии Интерактивного видео», зарегистрированная в Казани в 2020 году, занималась развитием приложения Movika. Платформа позволяет просматривать и создавать интерактивные видео. Сооснователь сервиса Qiwi Сергей Солонин инвестировал в стартап $500 тыс. 

По данным сервиса «Сбис», выручка «Технологий Интерактивного видео» в 2021 году составила шесть млн рублей, чистый убыток превысил 40 млн рублей.

Весной 2021 года контроль в Movika получила дочерняя компания Сбербанка ООО «Цифровые активы». Тогда СМИ писали, что в ходе первого этапа сделки Сбербанк приобрел 58% проекта и планировал увеличить свою долю до 80%.

В Сбербанке подтвердили, что продали VK свою долю Movika, но отказались озвучивать стоимость. В VK, в свою очередь, отметили, что сделка отвечает стратегии компании по развитию контентных сервисов.

В сентябре корпорация купила у «Яндекса» платформы «Дзен» «Новости». Одновременно с этим VK продала «Яндексу» сервис доставки Delivery Club.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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