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VK начнет развивать музыкальные лейблы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK запустила новое бизнес-направление VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы и управлять ими. Об этом RB.RU сообщил представитель IT-холдинга.

VK начнет развивать музыкальные лейблы

VK Records будет искать таланты внутри соцсети «ВКонтакте» и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов ресурсами VK. Это включает дистрибуцию, продюсирование и продвижение контента, развитие профессиональных качеств артиста, концерты и рекламную деятельность.

В новую структуру уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый развивает поп-музыку, а второй работает с рэп-артистами.

В дальнейшем количество лейблов будет увеличиваться, каждый из них будет развивать отдельное музыкальное направление. Лейблы будут создаваться по жанрам музыки — поп, рэп, электронная и рок-музыка.

VK Records возглавил продюсер Виктор Абрамов.

Фото на обложке: VK

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