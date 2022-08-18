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VK начнет предупреждать пользователей об утечке паролей в других сервисах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «ВКонтакте» начнут получать уведомления, если их пароль окажется в базах утекших данных сторонних сервисов, говорится в сообщении компании. Сервис сразу предложит его сменить. 

VK начнет предупреждать пользователей об утечке паролей в других сервисах

Весь процесс происходит автоматически, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK, уверяет компания.

Функция доступна в социальной сети «ВКонтакте», в дальнейшем она появится и в других сервисах VK.

 

Команда безопасности VK мониторит утечки как локальных, так и международных сервисов. Когда в сети появляется информация о новых скомпрометированных данных, сотрудники проверяют ее на достоверность и учитывают в системе предупреждения пользователей.

VK также ужесточила требования к паролям. При смене пароля в личном кабинете VK ID система не даст создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля — нужно придумать сложную комбинацию различных символов.

Фото на обложке: VK

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