VK начнет предупреждать пользователей об утечке паролей в других сервисах

Пользователи «ВКонтакте» начнут получать уведомления, если их пароль окажется в базах утекших данных сторонних сервисов, говорится в сообщении компании. Сервис сразу предложит его сменить.
Весь процесс происходит автоматически, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK, уверяет компания.
Функция доступна в социальной сети «ВКонтакте», в дальнейшем она появится и в других сервисах VK.
Команда безопасности VK мониторит утечки как локальных, так и международных сервисов. Когда в сети появляется информация о новых скомпрометированных данных, сотрудники проверяют ее на достоверность и учитывают в системе предупреждения пользователей.
VK также ужесточила требования к паролям. При смене пароля в личном кабинете VK ID система не даст создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля — нужно придумать сложную комбинацию различных символов.
Фото на обложке: VK
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20 августа 2022