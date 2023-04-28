VK c 1 мая перестанет раскрывать информацию на Лондонской фондовой бирже

VK с 1 мая прекратит раскрывать на Лондонской фондовой бирже (LSE) новости о компании, следует из сообщения холдинга на сайте LSE.

Компания не получила согласия на сотрудничество от основного провайдера услуг по публикации пресс-релизов, который уполномочен Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

VK также направила несколько запросов другим существующим провайдерам, но не смогла с ними договориться.

Холдинг продолжит публиковать информацию о компании на своем корпоративном сайте и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

В марте 2022 года LSE объявила, что приостанавливает допуск к торгам бумаг ряда российских компаний, включая VK.

Фото на обложке: VK