VK c 1 мая перестанет раскрывать информацию на Лондонской фондовой бирже

VK с 1 мая прекратит раскрывать на Лондонской фондовой бирже (LSE) новости о компании, следует из сообщения холдинга на сайте LSE.
Компания не получила согласия на сотрудничество от основного провайдера услуг по публикации пресс-релизов, который уполномочен Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
VK также направила несколько запросов другим существующим провайдерам, но не смогла с ними договориться.
Холдинг продолжит публиковать информацию о компании на своем корпоративном сайте и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
В марте 2022 года LSE объявила, что приостанавливает допуск к торгам бумаг ряда российских компаний, включая VK.
Фото на обложке: VK
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2023
30 апреля 2023