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VK c 1 мая перестанет раскрывать информацию на Лондонской фондовой бирже

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK с 1 мая прекратит раскрывать на Лондонской фондовой бирже (LSE) новости о компании, следует из сообщения холдинга на сайте LSE.

VK c 1 мая перестанет раскрывать информацию на Лондонской фондовой бирже

Компания не получила согласия на сотрудничество от основного провайдера услуг по публикации пресс-релизов, который уполномочен Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании. 

VK также направила несколько запросов другим существующим провайдерам, но не смогла с ними договориться.

Холдинг продолжит публиковать информацию о компании на своем корпоративном сайте и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

В марте 2022 года LSE объявила, что приостанавливает допуск к торгам бумаг ряда российских компаний, включая VK.

Фото на обложке: VK

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