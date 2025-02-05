VK запустил новую программу монетизации для авторов контента

VK запустил новую программу монетизации «Фонд оригинальных авторов». Она рассчитана на блогеров с аудиторией от 1 тыс. до 100 тыс. подписчиков, сообщили RB.RU в пресс-службе холдинга. Первой площадкой, где доступна программа, стала «ВКонтакте».

«Ежемесячная выплата для участников составит 30 тыс. рублей. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что при соблюдении всех условий программа рассчитана на год с момента вступления. Для участия, кроме указанного порога аудитории, нужно «иметь собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик, создавать оригинальный контент в формате постов и клипов» и зарабатывать не выше 100 тыс. рублей в других программах монетизации «ВКонтакте».

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом» оценил, что объем «Фонда оригинальных авторов» превысит 1 млрд рублей. «Если брать во внимание узкую воронку проекта, под которую в теории попадают несколько тысяч авторов сообществ, то примерный годовой объем фонда может варьироваться от 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей», — пояснил эксперт.

В конце января в VK заявили, что доходы авторов за год выросли на 28% благодаря инструментам монетизации. Свою роль в этом сыграл сервис пожертвований VK Donut, который позволил креаторам заработать 1,4 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в 2023 году.

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