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Ценные бумаги VK выросли на 40% в начале торгов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бумаги VK показали рост в начале торгов на Московской бирже более чем на 40%. После этого Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона.

Ценные бумаги VK выросли на 40% в начале торгов

На открытии торгов на Мосбирже котировки VK (ранее Mail.ru Group) выросли на 40,47% и достигли к 11:00 мск отметки в 415,8 рубля за бумагу.

Также биржа объявила о проведении дискретного акциона по бумагам Fix Price Group из-за их роста более чем на 20% (расписки компании к 11:00 мск выросли на 28,9%, до 372,2 рубля). 

29 марта бумаги VK были впервые допущены к торгам на российской площадке после более чем месячного перерыва. 

Торговля в секции акций на Мосбирже была возобновлена еще 24 марта, однако тогда можно было покупать и продавать ценные бумаги только 33 крупных российских компаний. 28 марта к торгам допустили практически все ценные бумаги, кроме бумаг VK и других компаний с первичным листингом на иностранных площадках. 

Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK на Лондонской фондовой бирже были приостановлены 3 марта 2022 года.

Дискретный аукцион — это режим торгов, который был запущен в 2013 году для периодов повышенной волатильности. В этом режиме торги проходят как непрерывный двусторонний аукцион, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Такой режим по конкретной бумаге запускается в случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса — более 15%. Это позволяет не останавливать торги без острой необходимости.

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