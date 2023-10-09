«VK Музыка» запустила поиск треков по ключевым фрагментам

«VK Музыка» представила новый способ поиска музыки — сниппеты. Это ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд, которые позволяют пользователям искать больше музыки и быстрее выбирать и добавлять ее в плейлист. Об этом говорится в сообщении VK.
Обновление доступно на витрине приложения «VK Музыка» и в музыкальном разделе социальной сети «ВКонтакте».
В разделе «Сниппеты» можно послушать всю музыку, представленную в сервисе, в коротком формате. Алгоритм рекомендаций подбирает сниппеты на основе музыкальных предпочтений каждого пользователя. Подборка будет обновляться на витрине каждый день.
Также в музыкальном разделе «ВКонтакте» представлена функция предпрослушивания треков — лонгтап. При длительном нажатии на трек пользователь может включить его превью и сразу услышать самый яркий фрагмент. Функция работает в музыкальном разделе, кроме «Моей музыки».
Фото на обложке: VK
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