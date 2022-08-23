VK займется дистрибуцией музыки на стриминговые платформы. Компания собирается размещать треки российских исполнителей и на зарубежных платформах. Цифрового дистрибьютора создадут на базе United Media Agency (UMA, входит в VK).

VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Инвестиции не раскрываются, но расширяется команда проекта, узнал «Коммерсантъ».

Сейчас крупнейшие цифровые дистрибуторы музыки в России — Zvonko Group, французская Believe Digital, американская ONErpm. В последней отметили, что в сегменте высокая конкуренция: «дистрибуторы соперничают объемами каталогов, их качеством и услугами для партнеров, охватом территорий».

Собеседники издания на рыке полагают, что работать VK в этом сегменте будет сложно: например, у «Яндекс Музыки» прямые контракты с крупными правообладателями.

Для артистов все еще важно присутствовать в YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazon, говорят эксперты. Для работы на этих платформах важно вести расчеты в валюте и иметь партнера-нерезидента. Это отразится на размере выплата правообладателям.

В июле Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила депутатов Госдумы разработать механизм блокировки платежей пиратам. Такие ресурсы получают от продажи нелегальных копий свыше 5 млрд рублей в год.

Фото на обложке: Unsplash