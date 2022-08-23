Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK займется дистрибуцией музыки на стриминговые платформы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK займется дистрибуцией музыки на стриминговые платформы. Компания собирается размещать треки российских исполнителей и на зарубежных платформах. Цифрового дистрибьютора создадут на базе United Media Agency (UMA, входит в VK).

VK займется дистрибуцией музыки на стриминговые платформы

VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Инвестиции не раскрываются, но расширяется команда проекта, узнал «Коммерсантъ».

Сейчас крупнейшие цифровые дистрибуторы музыки в России — Zvonko Group, французская Believe Digital, американская ONErpm. В последней отметили, что в сегменте высокая конкуренция: «дистрибуторы соперничают объемами каталогов, их качеством и услугами для партнеров, охватом территорий».

Собеседники издания на рыке полагают, что работать VK в этом сегменте будет сложно: например, у «Яндекс Музыки» прямые контракты с крупными правообладателями.

Для артистов все еще важно присутствовать в YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazon, говорят эксперты. Для работы на этих платформах важно вести расчеты в валюте и иметь партнера-нерезидента. Это отразится на размере выплата правообладателям.

В июле Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила депутатов Госдумы разработать механизм блокировки платежей пиратам. Такие ресурсы получают от продажи нелегальных копий свыше 5 млрд рублей в год.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
  2. 2 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
  3. 3 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
  4. 4 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
  5. 5 Что такое внутреннее предпринимательство и зачем оно корпорациям: пять кейсов от лидеров рынка

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web 3.0

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ