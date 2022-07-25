Музыкальная индустрия попросила Госдуму создать механизм блокировки платежей пиратам

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила депутатов Госдумы разработать механизм блокировки платежей пиратам. Такие ресурсы получают от продажи нелегальных копий свыше 5 млрд рублей в год.

Для расчета выручки пиратских ресурсов средняя цена подписки (150 рублей) умножалась на 10-12 подобных популярных сайтов, затем на 3,5 млн пользователей, сообщили «Ведомости».

Рынок музыкального стриминга два года назад составлял 14,8 млрд рублей, прошлогодние итоги не публиковались. По прогнозам J’son and Partners Consulting, он должен был увеличиться до 20,9 млрд рублей.

В обращении музыкальной индустрии описывается схема оплаты на одном из пиратских сайтов. Пользователь с помощью VPN оформляет подписку и вводит данные своей карты, а деньги через подставную форму уходят на карту владельца пиратского ресурса или подставного физлица.

Банк отправляет пользователю SMS с просьбой подтвердить операцию, после чего деньги снимаются со счета пользователя и уходят на счета пиратов.

Федерация также указала на недостатки в законодательстве: федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма предписывает блокировать платежи только в пользу сайтов, которые включены в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Однако в него попадают только те ресурсы, на которые была наложена «вечная блокировка» после двух решений суда о нарушении авторских прав. Организация предложила внести в законодательство требование к банкам блокировать платежи в адрес пиратских ресурсов, которые не внесены в Единый реестр Роскомназдора, но уже получили ограничение доступа.

В начале года книжные издатели попросили ЦБ и МВД ограничить пиратским сайтам доступ к банковским услугам. Такие ресурсы научились обходить запрет на обслуживание счетов банкам. Они продают цифровые копии книг с помощью серых платежных систем, использующих p2p-переводы, а также осуществляют платежи через иностранные банки.

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