Издатели книг попросили ЦБ и МВД ограничить пиратским сайтам доступ к банковским услугам

Такая схема позволяет пиратским сайтам уходить от уплаты налога, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо РКС главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. При этом такие системы, как правило, не имеют юридического лица и лицензии Центробанка на организацию денежных переводов.

РКС предложил создать экспертную группу для борьбы с их экономическими преступлениями, куда войдут представители ЦБ, МВД, ФНС и правообладателей.

Как пояснил член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (входят АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) Максим Рябыко, серыми платежными системами активно пользуются, например, сайты-складчики, которые продают пиратский контент (электронные книги, фильмы и т.д.) в разы дешевле, чем на легальных ресурсах. По его данным, сейчас работают около 10 крупных сайтов, в их числе Sharewood и «Складчик».

Обычно пираты используют две схемы оплаты через квазиплатежные системы. По словам Рябыко, в одной из них деньги перечисляются иностранному банку. Так, при оплате товара на сайте Sharewood покупатель после завершения транзакции может найти в ее параметрах BIN-номер банка-получателя, которым в случае с Sharewood является американский банк River Valley Credit Union.

По словам основателя платежной системы СhronoPay Павла Врублевского, другая популярная схема связана с использованием карт дропов (подставных физлиц). На пиратском сайте размещается платежная форма серого платежного сервиса, которая неотличима от легальной.

Когда потребитель вводит в эту форму данные своей карты для покупки пиратского контента, квазиплатежная система переносит информацию в форму p2p-перевода (от физлица физлицу) на сайте банка. А затем под видом сведений о получателе средств система вносит данные карты дропа.

Банки не видят ничего подозрительного, поскольку для них это выглядит как стандартная операция по переводу денег между физлицами. Поэтому во время транзакции банк отправляет пользователю sms-запрос о подтверждении операции. После того, как пользователь вводит код, деньги с его карты перечисляются на карту дропа. Позднее подставное физлицо перенаправляет полученные средства владельцу пиратского сайта.

Такие переводы опасны для покупателей, поскольку потребитель не сможет запросить отмену транзакции через свой банк, если пиратский сайт после перевода не откроет доступ к приобретенным книгам, отмечает РКС.