Sberbank CIB стал консультантом VK по «зеленым облигациям»

«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK (ранее Mail.ru Group), собирается выйти на рынок «зеленых облигаций» и наняла Sberbank CIB в качестве консультанта.
Соглашение между компаниями заключено 21 декабря и действует бессрочно. Абонентская плата за услуги составит $100 тыс., следует из сообщения на портале раскрытия информации эмитентов.
«Мэйл.Ру Финанс» собирается получить от Sberbank CIB «консультирование по вопросам подготовки заключений о соответствии выпуска облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и "зеленого", "социального" финансирования, а также верификации выпусков "зеленых", "социальных" облигаций по российскому законодательству».
В апреле Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Мэйл.Ру Финанс» объемом до 100 млрд рублей. В сентябре компания разместила выпуск на 15 млрд рублей с купоном в 7,9% годовых.
Покупая «зеленые облигации» инвестор избавляет себя от переживаний, что его вложения повредят окружающей среде. Статус «зеленых» должна подтвердить компания-верификатор. Выпуск должен соответствовать особым принципам — Green Bond Principies (GBP), которые сформулировала международная ассоциация рынков капитала International Capital Markets Association (ICMA), либо подходить под требования организации Climate Bonds Initiative.
Впервые в России «зеленые облигации» выпустила компания «Ресурсосбережение ХМАО» в 2018 году. Размер выпуска составил 1,1 млрд рублей. В мае 2019 года РЖД разместили «зеленые облигации» на €500 млн на внешнем рынке.
Правительство Москвы за счет «зеленых облигаций» на 115 млрд рублей профинансировало строительство БКЛ, закупку электробусов и адресную инвестпрограмму, сообщал заместитель мэра Владимир Ефимов.
О планах Сбербанка разместить «зеленые бонды» на 10 млрд рублей также стало известно в ноябре.
Ранее в VK сменился состав акционеров и руководство. Из состава совета директоров крупнейшей IT-компании исключили топ-менеджера Сбербанка Александру Бурико. Сбербанк в сентябре 2021 года продал долю в VK «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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