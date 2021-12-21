Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Sberbank CIB стал консультантом VK по «зеленым облигациям»

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK (ранее Mail.ru Group), собирается выйти на рынок «зеленых облигаций» и наняла Sberbank CIB в качестве консультанта.

Sberbank CIB стал консультантом VK по «зеленым облигациям»

Соглашение между компаниями заключено 21 декабря и действует бессрочно. Абонентская плата за услуги составит $100 тыс., следует из сообщения на портале раскрытия информации эмитентов.

«Мэйл.Ру Финанс» собирается получить от Sberbank CIB «консультирование по вопросам подготовки заключений о соответствии выпуска облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и "зеленого", "социального" финансирования, а также верификации выпусков "зеленых", "социальных" облигаций по российскому законодательству».

В апреле Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Мэйл.Ру Финанс» объемом до 100 млрд рублей. В сентябре компания разместила выпуск на 15 млрд рублей с купоном в 7,9% годовых.

Покупая «зеленые облигации» инвестор избавляет себя от переживаний, что его вложения повредят окружающей среде. Статус «зеленых» должна подтвердить компания-верификатор. Выпуск должен соответствовать особым принципам — Green Bond Principies (GBP), которые сформулировала международная ассоциация рынков капитала International Capital Markets Association (ICMA), либо подходить под требования организации Climate Bonds Initiative.

Впервые в России «зеленые облигации» выпустила компания «Ресурсосбережение ХМАО» в 2018 году. Размер выпуска составил 1,1 млрд рублей. В мае 2019 года РЖД разместили «зеленые облигации» на €500 млн на внешнем рынке. 

Правительство Москвы за счет «зеленых облигаций» на 115 млрд рублей профинансировало строительство БКЛ, закупку электробусов и адресную инвестпрограмму, сообщал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Все игроки FinTech России — по ссылке

О планах Сбербанка разместить «зеленые бонды» на 10 млрд рублей также стало известно в ноябре.

Ранее в VK сменился состав акционеров и руководство. Из состава совета директоров крупнейшей IT-компании исключили топ-менеджера Сбербанка Александру Бурико. Сбербанк в сентябре 2021 года продал долю в VK «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пользователи «Авито» помогли предотвратить выброс 18 млн тонн парниковых газов в 2020 году
  2. 2 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
  3. 3 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
  4. 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  5. 5 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях

ВОЗМОЖНОСТИ

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

Все ВОЗМОЖНОСТИ