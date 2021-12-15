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Пресс-секретарь главы «Газпрома» стал членом совета директоров интернет-холдинга VK

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера — Сергей Куприянов стал членом совета директоров VK (ранее Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга на Лондонской бирже.

Пресс-секретарь главы «Газпрома» стал членом совета директоров интернет-холдинга VK

В совете Куприянов, который возглавляет пресс-службу Миллера почти 19 лет, занял место старшего вице-президента и члена правления «Сбера» Александры Бурико. После этой рокировки представителей «Сбера» в совете не осталось. Кандидатура Куприянова была выдвинута АО «МФ Технологии», у которой 57,3% в капитале VK.

Куприянов стал неисполнительным директором.

В «Газпроме» Куприянов координирует работу в области информационной политики, внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействия с медиа-ресурсами.

Всего в совете директоров VK 10 членов. Помимо Куприянова в него входят Марк Ремон Сорор, Чарльз Сирл, Ульяна Антонова, Сан Хун Ким, Ян Буне, Жако Ван Дер Мерве, Владимир Габриелян, Дмитрий Сергеев и председатель совета директоров Дмитрий Гришин.

«Сбер» в ноябре продал 36% в «МФ Технологии» «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. В декабре страховая группа «Согаз», где 21,2% принадлежат «Газпрому», выкупила еще 45% в «МФ Технологии» у холдинга USM Алишера Усманова.

Куприянов также является членом совета директоров «Газпром-медиа». Эта компания получит долю в VK от «Газпромбанка».

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С 13 декабря новым гендиректором VK стал Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. На этом посту он сменил Бориса Добродеева, который руководил холдингом с 2016 года.

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Фото на обложке: Газпром

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