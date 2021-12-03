«Газпром-медиа» получит долю в VK

«Газпром-медиа» станет владельцем 45% в компании, которая контролирует большинство голосов в группе VK. Эта доля была ранее консолидирована «Газпромбанком» и теперь будет внесена в качестве вклада в имущество дочернего «Газпром-медиа».

«"Газпромбанк" принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций VK. В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии"», — говорится в сообщении на сайте «Газпром-медиа».

Представитель компании сообщил «Коммерсанту», что VK сохранит статус независимой компании и продолжит развивать собственную цифровую экосистему.

Накануне стало известно о выходе USM Алишера Усманова из VK. 45% в АО «МФ Технологии» приобрела страховая группа СОГАЗ.

Ранее 36% в «МФ Технологии» Сбербанк продал «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. Еще 9% акций «МФ Технологий» принадлежали USM напрямую, и этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком».

В итоге «Газпромбанк» консолидирует 45% «МФ Технологий», которые и будут переданы дочернему медиахолдингу. «Таким образом, структуры, приближенные к ПАО "Газпром", получили абсолютное большинство голосующих акций в VK», — сообщили газете в «Газпром-медиа».

Кто владеет VK

57,3% голосующих акций и 4,8% обыкновенных контролирует «МФ Технологии»

12,3% голосующих акций и 25,7% обыкновенных принадлежат Prosus

4,5% — Alibaba (9,5% обыкновенных)

3,3% — Tencent (7% обыкновенных)

22,6% принадлежат другим миноритариям

Скриншот с сайта VK

«МФ Технологии» появилась в 2018 году, ее создали «Мегафон», «Газпромбанк», «Ростех» и USM. Осенью 2019 года Сбербанк купил 35% компании у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха», а в конце ноября этого года решил продать всю свою долю обратно «Газпромбанку».

В итоге доли в «МФ Технологии» распределены следующим образом:

45% у СОГАЗа

45% у «Газпромбанка» (перейдут к «Газпром-медиа»)

10% у «Ростеха»

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Фото на обложке: Unsplash