«Газпром-медиа» получит долю в VK

«Газпром-медиа» станет владельцем 45% в компании, которая контролирует большинство голосов в группе VK. Эта доля была ранее консолидирована «Газпромбанком» и теперь будет внесена в качестве вклада в имущество дочернего «Газпром-медиа».
«"Газпромбанк" принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций VK. В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии"», — говорится в сообщении на сайте «Газпром-медиа».
Представитель компании сообщил «Коммерсанту», что VK сохранит статус независимой компании и продолжит развивать собственную цифровую экосистему.
Накануне стало известно о выходе USM Алишера Усманова из VK. 45% в АО «МФ Технологии» приобрела страховая группа СОГАЗ.
Ранее 36% в «МФ Технологии» Сбербанк продал «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. Еще 9% акций «МФ Технологий» принадлежали USM напрямую, и этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком».
В итоге «Газпромбанк» консолидирует 45% «МФ Технологий», которые и будут переданы дочернему медиахолдингу. «Таким образом, структуры, приближенные к ПАО "Газпром", получили абсолютное большинство голосующих акций в VK», — сообщили газете в «Газпром-медиа».
Кто владеет VK
- 57,3% голосующих акций и 4,8% обыкновенных контролирует «МФ Технологии»
- 12,3% голосующих акций и 25,7% обыкновенных принадлежат Prosus
- 4,5% — Alibaba (9,5% обыкновенных)
- 3,3% — Tencent (7% обыкновенных)
- 22,6% принадлежат другим миноритариям
Скриншот с сайта VK
«МФ Технологии» появилась в 2018 году, ее создали «Мегафон», «Газпромбанк», «Ростех» и USM. Осенью 2019 года Сбербанк купил 35% компании у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха», а в конце ноября этого года решил продать всю свою долю обратно «Газпромбанку».
В итоге доли в «МФ Технологии» распределены следующим образом:
- 45% у СОГАЗа
- 45% у «Газпромбанка» (перейдут к «Газпром-медиа»)
- 10% у «Ростеха»
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 VK сменит крупнейшего голосующего акционера
- 2 «Яндекс» удалит из поисковой выдачи ролики видеохостингов, не подписавших соглашение о борьбе с пиратством
- 3 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
- 4 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
- 5 Mail.ru Group запустила бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных
ВОЗМОЖНОСТИ
03 декабря 2021
03 декабря 2021
03 декабря 2021