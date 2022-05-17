«ВКонтакте» запустила мессенджер

Возможность общаться через основное приложение у пользователей при этом останется, уверяют в соцсети. Мессенджер заменит приложение VK Me для обмена мгновенными сообщениями.

«ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение «VK Мессенджер», в нем можно общаться с друзьями и контактами из телефонной книги, сообщила компания.

Через «VK Мессенджер» доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки, аудиосообщения и их расшифровки. Также через приложение можно отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги.

Кроме того, у пользователей мессенджера будут функции, недоступные в основном приложении: возможность скрыть время последней активности и переписка в так называемых фантом-чатах, где сообщения будут пропадать спустя время.

Приложение поддерживает «темную тему» и позволяет настроить оформление всего приложения и отдельных чатов: устанавливать фоны и изменять размер шрифта, закрепить нужные переписки наверху в списке чатов.

«Мы фиксируем существенный рост активности в чатах и звонках, поэтому стремимся предоставить больше инструментов для общения. Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев», — сообщила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Сейчас мессенджер доступен в бета-версии, в него продолжат внедрять новые функции. Приложение доступно для iOS и Android.

«ВКонтакте» ранее также развивала приложение VK Me для обмена мгновенными сообщениями. В пресс-службе соцсети RB.RU уточнили, что «VK Me был экспериментальным продуктом».

«Сейчас "VK Мессенджер" в том числе заменит собой VK Me в тех странах, где он был доступен», — сообщили в «ВКонтакте».

Фото на обложке: «ВКонтакте»