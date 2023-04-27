8000 NFT от «ВКонтакте» раскупили за 30 минут

NFT-коллекцию «ВКонтакте», состоящую из 8000 уникальных картинок с псом-маскотом Спотти, раскупили за полчаса. CryptoSpotty стал топ-1 коллекцией на маркетплейсе Rarible по объёмам продаж за час.

Анонсированный 18 апреля запуск первой NFT-коллекции «ВКонтакте» прошел с небывалым ажиотажем. 8000 токенов, созданных в коллаборации с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Женей Зубковым и Мишей Либерти, были раскуплены всего за 30 минут.

Это событие стало первой в истории продажей NFT за рубли. Цена минта CryptoSpotty составляла 379 рублей. Помимо этого, у пользователей была возможность заминтить набор из трех NFT за 849 рублей. Как сообщается в пресс-релизе «ВКонтакте», все полученные средства ВКонтакте отправит фонду «Внимание» на восстановление доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Вместе с NFT пользователи получили приоритетный доступ к будущим дропам компании, которые также пройдут на платформе VK NFT. На данный момент CryptoSpotty торгуется на Rarible примерно по $20 за штуку, что в несколько раз превышает стоимость минта.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.