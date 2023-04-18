«ВКонтакте» запустила свою первую NFT-коллекцию

«ВКонтакте» запустила собственную NFT-коллекцию, состоящую из 8 тыс. уникальных токенов. Главным героем стал пес-маскот Спотти, говорится в сообщении соцсети.

Коллекция создана в коллаборации с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Женей Зубковым и Мишей Либерти.

Дроп коллекции пройдет в несколько этапов: предпродажа для обладателей раннего доступа, основная продажа в живой очереди и аукцион в чат-боте, на который будут выставлены три самых редких легендарных токена от художников. Купить собственного CryptoSpotty можно будет за рубли в приложении VK NFT.

Каждого CryptoSpotty из дропа наделили уникальным внешним видом, набором одежды и аксессуаров. Все покупатели также получат ранний доступ к следующим NFT-коллекциям от «ВКонтакте».

Можно будет купить один NFT за 379 рублей или набор из трех CryptoSpotty за 849 рублей. Токены выпадут случайно, а открытие всех NFT пройдет после окончания продаж.

Коллекция CryptoSpotty создана на блокчейне Polygon. Получить NFT можно на один из совместимых кошельков, например MetaMask или TrustWallet. Токен можно будет продать на вторичном рынке на любом маркетплейсе, который поддерживает торговлю на Polygon.

NFT из коллекции можно будет приобрести с 25 по 27 апреля, все полученные средства «ВКонтакте» передаст благотворительному фонду «Внимание» на восстановление памятника архитектуры — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

VK добавила NFT-аватары, представила витрину токенов и анонсировала запуск NFT-маркетплейса в декабре прошлого года. Сообщалось, что в профиле пользователей появится раздел NFT, в котором можно разместить токены из своей коллекции.

В феврале 2023 года VK NFT анонсировал новый функционал, который позволяет брендам, художникам и инфлюенсерам создавать коллекции с помощью команды «ВКонтакте».

Фото на обложке: VK