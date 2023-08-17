VK выпустит замещающие облигации, сообщается на сайте компании. Ранее совет директоров и акционеры холдинга одобрили «переезд» компании из Британских Виргинских Островов в Калининградскую область. Также в августе VK объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE).
«Дочка» VK — «Мэйл.Ру Финанс» — планирует разместить российские облигации, замещающие евробонды VK, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Такое решение связано с требованием российского законодательства. Ранее глава РФ Владимир Путин издал указ, обязующий все российские компании, у которых есть связанные с еврооблигациями обязательства, исполнить их перед держателями. Срок исполнения — 1 января 2024 года.
VK не раскрывает параметры и условия эмиссии, отмечая, что проинформирует о них инвесторов после регистрации документов Центробанком.
Уходя с LSE, холдинг анонсировал первичный листинг акций на Мосбирже.
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