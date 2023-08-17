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VK выпустит замещающие облигации

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK выпустит замещающие облигации, сообщается на сайте компании. Ранее совет директоров и акционеры холдинга одобрили «переезд» компании из Британских Виргинских Островов в Калининградскую область. Также в августе VK объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE).

VK выпустит замещающие облигации

«Дочка» VK — «Мэйл.Ру Финанс» — планирует разместить российские облигации, замещающие евробонды VK, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Такое решение связано с требованием российского законодательства. Ранее глава РФ Владимир Путин издал указ, обязующий все российские компании, у которых есть связанные с еврооблигациями обязательства, исполнить их перед держателями. Срок исполнения — 1 января 2024 года.

VK не раскрывает параметры и условия эмиссии, отмечая, что проинформирует о них инвесторов после регистрации документов Центробанком.

Уходя с LSE, холдинг анонсировал первичный листинг акций на Мосбирже.

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