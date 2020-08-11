«ВКонтакте» запустила собственное мини-приложение для заказа продуктов и готовых блюд

В приложении VK появился виджет сервиса «Еда ВКонтакте» — это мини-приложение для заказа продуктов и готовых блюд. На это обратил внимание корреспондент Rusbase.

Сервис был запущен в июле, он работает на базе Delivery Club, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте». На момент публикации материала представители соцсети не уточнили, на каких условиях сотрудничают с Delivery Club.

«К сервису подключено свыше 24 тысяч заведений общественного питания в более чем 200 городах России. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов пользователи могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса», — рассказали в пресс-службе.

Пользователям доступна доставка продуктов из «Вкусвилла», магазинов «Быстроном», «Верный», сервиса «Самокат».

Блюда из ресторанов разбиты по категориям «Суши», «Пицца», «Бургеры», «Фастфуд», «Шашлыки», «Азиатская кухня», «Пироги», «Десерты», «Здоровая еда», «Мясо и рыба» и другим.

Скриншоты из мини-приложения: Rusbase

Аналогичные партнерства у «ВКонтакте» есть с агрегатором такси «Ситимобил» (мини-приложение «Такси ВКонтакте») и AliExpress.

Через «Такси ВКонтакте» пользователи могут вызывать и оплачивать такси, разделять чек с другими пользователями и делиться маршрутом. Партнерство с AliExpress позволяет покупать товары интернет-магазина через соцсеть.

Фото на обложке: Unsplash