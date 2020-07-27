На платформе Mini Apps в социальной сети «ВКонтакте» появилось приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак». Об этом говорится в сообщении оператора системы маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В отличие от полной версии приложения, доступной в iOS и Android, в мини-версии в «ВКонтакте» можно сканировать только коды маркировки обуви, которые позволяют узнать всю «подноготную» товара, включая страну производства, состав материалов и другое.

В будущем мини-приложение позволит проверять коды на всех маркируемых товарах, сообщили в ЦРПТ.

«В «Честном знаке» в ВКонтакте реализован ряд механик на основе геймификации, например, пользователи за каждое сканирование получают баллы, благодаря которым соревнуются в рейтинге ТОП. Также пользователи могут получать награды за различные действия, например, достижение определенного количества сканирований, приглашение друзей в приложение <…>. Определенные награды дают возможность получать дополнительное количество бонусов за каждое новое сканирование и подниматься в рейтинге», — сообщил руководитель продукта Евгений Матвеев.

По его словам, в мини-приложении в будущем проявится программа лояльности, которая позволит обменивать баллы за сканирования на призы, подарки и скидки от партнеров.

Пользователи мини-приложения могут проверять товары, оставаясь внутри соцсети, без дополнительной авторизации в «Честном знаке». Основное приложение сервиса скачали уже более 1 млн раз и сделали с помощью него более 10 млн сканирований.

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