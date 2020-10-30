Платежная система «ВКонтакте» запустила услугу рассрочки

Платежная система VK Pay и кредитная организация Home Credit Bank запустили услугу рассрочки. С ее помощью можно оплатить товары и услуги внутри соцсети «ВКонтакте», в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-партнёров. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе социальной сети.

Отмечается, что это первый сервис рассрочки в России, который можно оформить и погашать через соцсеть.

Все предложения о товарах, которые можно купить в рассрочку, будут собраны в сервисе VK Pay. На данный момент открыт ранний доступ к услуге. Чтобы его получить, нужно подать заявку на сайте платежной системы. Оформление проходит в онлайн-формате. Владельцы магазинов также могут подать заявку на подключение к программе, чтобы иметь возможность принимать оплату в рассрочку.

«Участники раннего доступа могут также сделать покупки на сайтах "Связного", умной колонки "Капсулы" с голосовым помощником "Марусей", Warface (входит в игровое портфолио MY.GAMES) или GeekBrains», — отметили в компании «ВКонтакте».

Основные условия рассрочки:

максимальная сумма — 300 тысяч рублей;

при возврате денег за 4 месяца дополнительных начислений не будет;

срок рассрочки можно увеличить;

раз в полгода платёж можно пропустить, подключив соответствующую услугу.

Погашение рассрочки происходит в личном кабинете VK Pay. По данным компании, можно бесплатно подключить автоплатёж. Кроме того, сервис будет напомнитать о необходимости внесения денег заранее и в день платежа.

«Впервые клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку прямо из социальной сети. Это и есть цифровое будущее, в нём финансовые компании и технологические гиганты объединяются для удобства клиента», — комментирует председатель правления Home Credit Bank Юрий Андресов.

VK Pay — финансовая экосистема, которая создана на базе «ВКонтакте» и входит в состав Mail.ru Group. Сервис позволяет пользователям покупать товары и услуги на сайтах партнёров проекта и в сообществах соцсети, а бизнесу — принимать платежи. Кроме того, с помощью VK Pay можно получать кешбэк и пользоваться другими финансовыми сервисами.

Home Credit Bank специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. По собственным данным, клиентская база банка насчитывает 40,1 млн человек. Продукты и услуги представлены более чем в 126 тысячах магазинов-партнёров. По состоянию на 30 июня 2020 года сеть дистрибуции банка состояла из 256 офисов, 1306 банкоматов и платёжных терминалов по России и Казахстану.