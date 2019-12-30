Вакансия дня: дизайнер интерфейсов VK Pay

«ВКонтакте» ищет дизайнера интерфейсов, который «любит продумывать удобные интерфейсы», «готов контролировать их реализацию» и интересуется финтехом.

Чем предстоит заниматься:

Выдвигать и тестировать гипотезы, аргументировать решения;

Проектировать интерфейсы продукта (web / mobile);

Контролировать качество реализации интерфейсов разработчиками.

Требования:

Уверенная работа в Sketch;

Базовые навыки прототипирования;

Внимательное отношение к деталям;

Знание гайдлайнов iOS и Android, а также принципов веб-верстки;

Умение проводить качественные исследования;

Творческое мышление и способность объяснить свою точку зрения;

Приветствуется опыт работы в финтех-проектах.

Условия:

Полный социальный пакет;

Возможность влиять на один из ключевых продуктов компании;

Зарплата по итогам собеседования.

От кандидата также ждут портфолио. Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]

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