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Вакансия дня: дизайнер интерфейсов VK Pay

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Публикуем открытую вакансию дизайнера интерфейсов платежной системы VK Pay от «ВКонтакте».

Вакансия дня: дизайнер интерфейсов VK Pay

«ВКонтакте» ищет дизайнера интерфейсов, который «любит продумывать удобные интерфейсы», «готов контролировать их реализацию» и интересуется финтехом. 

Чем предстоит заниматься:

  • Выдвигать и тестировать гипотезы, аргументировать решения;
  • Проектировать интерфейсы продукта (web / mobile);
  • Контролировать качество реализации интерфейсов разработчиками.

Требования:

  • Уверенная работа в Sketch;
  • Базовые навыки прототипирования;
  • Внимательное отношение к деталям;
  • Знание гайдлайнов iOS и Android, а также принципов веб-верстки;
  • Умение проводить качественные исследования;
  • Творческое мышление и способность объяснить свою точку зрения;
  • Приветствуется опыт работы в финтех-проектах.

Условия:

  • Полный социальный пакет;
  • Возможность влиять на один из ключевых продуктов компании;
  • Зарплата по итогам собеседования.

От кандидата также ждут портфолио. Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]

Фото: Unsplash

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