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Вакансия дня: дизайнер интерфейсов VK Pay
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Анастасия Марьина
Публикуем открытую вакансию дизайнера интерфейсов платежной системы VK Pay от «ВКонтакте».
Вакансия дня: дизайнер интерфейсов VK PayАнастасия Марьина
«ВКонтакте» ищет дизайнера интерфейсов, который «любит продумывать удобные интерфейсы», «готов контролировать их реализацию» и интересуется финтехом.
Чем предстоит заниматься:
- Выдвигать и тестировать гипотезы, аргументировать решения;
- Проектировать интерфейсы продукта (web / mobile);
- Контролировать качество реализации интерфейсов разработчиками.
Требования:
- Уверенная работа в Sketch;
- Базовые навыки прототипирования;
- Внимательное отношение к деталям;
- Знание гайдлайнов iOS и Android, а также принципов веб-верстки;
- Умение проводить качественные исследования;
- Творческое мышление и способность объяснить свою точку зрения;
- Приветствуется опыт работы в финтех-проектах.
Условия:
- Полный социальный пакет;
- Возможность влиять на один из ключевых продуктов компании;
- Зарплата по итогам собеседования.
От кандидата также ждут портфолио. Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected]
Фото: Unsplash
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