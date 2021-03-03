В VK Pay появилась виртуальная карта Visa и новая бонусная программа

В экосистеме VK теперь доступна бесплатная виртуальная карта Visa, сообщили RB.ru в пресс-службе «ВКонтакте». Еще компания запустила новую бонусную программу с кешбэком от 2% от VK Pay.

Картой можно пользоваться как в интернете, так и офлайн. «Виртуальная версия безопаснее обычной: такую карту нельзя потерять, ее не украдут, и реквизиты подсмотреть невозможно — ведь в приложении они скрыты. Владелец может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей», — говорится в сообщении.

По новой бонусной программе кешбэк будет начисляться не только при оплате брендированной картой, но и за любые покупки через VK Pay. Бонусы будут принимать партнеры сервиса, среди которых Mail.ru Group, AliExpress, «Связной», «МегаФон Ритейл», GeekBrains и другие.

Бонусами можно оплатить до 20% стоимости товаров. За покупки у некоторых компаний, например, в магазинах «Технопарк», начисляется повышенный кешбэк в 4%. В будущем таких партнеров станет больше, обещают представители экосистемы VK. Также на площадках партнеров можно оплачивать в рассрочку свыше 100 млн товаров и услуг.

По данным компании, в VK Pay зарегистрировано 17 млн пользователей.

Новые продукты доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay «ВКонтакте». Чтобы получить ранний доступ к карте и бонусной программе, нужно оставить заявку на сайте. В дальнейшем оформление и кешбэк будут доступны всем пользователям сервиса по умолчанию, без дополнительной заявки, заверили представители компании.

Ранее «VK Работа» предложила сообществам сервис автоматизации при размещении вакансий.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»