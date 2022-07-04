VK планирует купить сервисы бронирования жилья Tvil.ru и «Суточно»

Холдинг VK планирует купить сервисы онлайн-бронирования жилья — краснодарского Tvil и ульяновского «Суточно.ру». Сделку по покупке Tvil можно оценивают в 1-2,5 млрд рублей, «Суточно» — 0,5-1,3 млрд рублей.
VK рассматривает и других игроков на этом рынке после ухода из России Booking.com и Airbnb.ru, узнал Forbes от источников.
Основатель сервиса Tvil Алексей Черепахин рассказал, что ранее холдинг «проявлял интерес к компании». Он отказался отвечать на вопрос, как завершились переговоры с VK.
Глава сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отказался от комментариев. Представитель VK также отказался от комментариев.
Специалисты рынка считают, что подобные сервисы органично впишутся в соцсеть «ВКонтакте» за счет большого количества точек соприкосновения с пользователям, которые проводят на платформе много времени.
Разрабатывать собственный сервис бронирования с самого начала долго и дорого. Купить готовый сервис и интегрировать его в свою экосистему, наверное, логичное решение для VK, отметили эксперты.
Международный сервис бронирования жилья Booking.com объявил о приостановке своей деятельности в России с 5 марта из-за спецоперации на Украине. За день до этого о прекращении работы в России и Белоруссии объявил Airbnb.
Общее число бронирований у Booking.com в первом квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным кварталом допандемийного 2019 года на 9% — до 198 млн ночевок. Без учета России, Белоруссии и Украины, где сервис приостановил свою деятельность, — на 6%.
Фото на обложке: Unsplash
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