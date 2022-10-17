VK приобрела 25% компании Goodt для совместной разработки платформы HR-решений

VK приобрела 25%-ую долю компании-разработчика Goodt у ГК «Ланит», сообщили в пресс-службе корпорации. Сделка состоялась 17 октября, ее сумма не раскрывается.
Goodt специализируется на решениях для автоматизации процессов HR под брендом Rostalent. VK планирует развивать направление HR Tech для повышения эффективности сотрудников и их вовлеченности в рабочий процесс.
Интеграцию планируется провести в три этапа. Сначала команды ускорят развитие Rostalent, затем создадут общую платформу HR-решений. После этого предполагается вывод на рынок HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений VK.
Ранее «дочка» VK ООО «ИТР» получила 87,2% в ООО «Технологии Интерактивного видео», которая развивала платформу для создания интерактивных видео Movika. До этого контроль в Movika принадлежал дочерней компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».
Фото на обложке: rafapress /
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