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VK приобрела 25% компании Goodt для совместной разработки платформы HR-решений

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK приобрела 25%-ую долю компании-разработчика Goodt у ГК «Ланит», сообщили в пресс-службе корпорации. Сделка состоялась 17 октября, ее сумма не раскрывается.

VK приобрела 25% компании Goodt для совместной разработки платформы HR-решений

Goodt специализируется на решениях для автоматизации процессов HR под брендом Rostalent. VK планирует развивать направление HR Tech для повышения эффективности сотрудников и их вовлеченности в рабочий процесс.

Интеграцию планируется провести в три этапа. Сначала команды ускорят развитие Rostalent, затем создадут общую платформу HR-решений. После этого предполагается вывод на рынок HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений VK.

Ранее «дочка» VK ООО «ИТР» получила 87,2% в ООО «Технологии Интерактивного видео», которая развивала платформу для создания интерактивных видео Movika. До этого контроль в Movika принадлежал дочерней компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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