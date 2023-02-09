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VK Play начнет инвестировать в разработки российских студий для ПК, консолей и мобильных устройств

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK Play запустила инвестиционное подразделение «VK Play Инвестиции» — оно будет вкладывать средства в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Об этом RB.RU сообщил представитель VK Play.

VK Play начнет инвестировать в разработки российских студий для ПК, консолей и мобильных устройств

На развитие российских разработчиков в 2023 году выделено 300 млн рублей. Разработчики могут обратиться с заявкой как на финансирование разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр. Подать заявку можно по ссылке.

«VK Play Инвестиции» рассматривает проекты, которые нацелены на широкую аудиторию и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play.

Для подачи заявки обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также присутствие основной части команды и юридического лица в России.

Все проекты с финансированием от «VK Play Инвестиций» получат возможность публикации  на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также смогут получить дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.

Руководителем нового направления назначен Евгений Полотнянко.

Фото на обложке: VK

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