13 млн пользователей, 16,5 млн аккаунтов: VK Play подвела итоги первого года работы

Количество пользователей VK Play достигло 13 млн человек, а зарегистрированных аккаунтов – 16,5 млн. Платформа подвела итоги первого года работы – за это время к ней присоединились более 20 тыс. стримеров, 9 тыс. из которых проводят трансляции регулярно.

Игровой сервис VK Play рассказал о результатах первого года работы. За это время ежедневная аудитория платформы достигла 13 млн пользователей, а количество зарегистрированных аккаунтов – 16,5 млн.

В конце ноября площадка VK Play Live закончила бета-тестирование. После этого момента к платформе уже присоединились более 20 тыс. стримеров, 9 тыс. из которых проводят трансляции регулярно. Общая продолжительность стримов составила 924 тыс. часов.

В первый год работы на платформе VK Play прошло почти 2 тыс. киберспортивных турниров, участие в которых приняли более 600 тыс. человек.

В феврале VK сообщила, что инвестирует 1 млрд рублей в разработку базовой версии игрового движка. Его создание, по планам, займет от 3 до 5 лет. В 2024 году VK планирует представить бета-версию, в 2025 — готовый движок.

Фото на обложке: пресс-служба VK