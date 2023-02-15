VK вложит в разработку базовой версии игрового движка 1 млрд рублей

VK оценила свои инвестиции на разработку базовой версии отечественного игрового движка в 1 млрд рублей. Для ее создания необходимо порядка 100 специалистов.

«Мы проинвестируем 1 млрд на разработку базовой версии. Мы задействуем около 100 специалистов», — сообщил журналистам генеральный директор VK Владимир Кириенко. Позднее он уточнил, что VK выделяет 1 млрд рублей на весь проект, остальную сумму планируется релизовать за счет грантов.

По его словам, компания привлекает к созданию «все игровое сообщество». «С точки зрения разработки используется Open Source (открытый исходный код — прим. ред.)», — добавил глава VK.

Создание игрового движка, по планам, займет от 3 до 5 лет. В 2024 году VK планирует представить бета-версию, в 2025 — готовый движок.

Компания сделает ориентир на то, чтобы использовать движок не только для разработки игр, но и для других задач. Воспользоваться продуктом смогут не только крупные компании, но и небольшие разработчики.

Как сообщалось ранее, финансировать проект создания игрового движка VK будет из собственных средств. Предполагается, что разработка обойдется в 2,8 млрд рублей.

Необходимость в создании отечественного движка возникла после введения санкций и оттока из РФ зарубежных игровых корпораций. VK тогда сообщала о планах создать аналог платформ Steam и Epic Games.

Фото на обложке: VK