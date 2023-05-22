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Российский игровой движок от VK получил название Nau Engine

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Отечественный игровой движок, который создается на инвестиции VK, получил название Nau Engine. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта. 

Получить к нему доступ и поучаствовать в тестировании можно, оставив заявку на сайте.

Российский игровой движок от VK получил название Nau Engine

«Отличительной чертой Nau Engine станет удовлетворение потребностей разработчиков на любом этапе создания и жизни игры. Движок будет создан по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации», — говорится в сообщении.

Nau Engine также предоставит «мощное ядро с удобным редактором», позволит создавать типовые проекты и готовые игровые системы, сделает интерфейсы простого подключения популярным сервисам.

Также движок, как сообщается, предоставит доступ к инструментам для интеграции с платформами и создания метасистем игры — контентных обновлений, сезонов, сообществ, лидерборд и другим. 

  • О старте работ по созданию российского игрового движка было объявлено в феврале 2023 года. Его производством занимается независимая команда, которая состоит из экспертов в области разработки и игрового сообщества. Инвестором и куратором проекта выступает VK. Ранее компания оценила свои инвестиции на разработку базовой версии отечественного игрового движка в 1 млрд рублей. 
  • Необходимость в создании отечественного движка возникла после введения санкций и оттока из РФ зарубежных игровых корпораций. VK тогда сообщала о планах создать аналог платформ Steam и Epic Games.

Фото на обложке: Unsplash

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