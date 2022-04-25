VK запустила игровую площадку VK Play

VK запустила площадку VK Play — по замыслу компании, она должна «стать единой точкой доступа к игровому контенту для всего игрового сообщества в стране». На старте в VK Play есть каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт, говорится в сообщении VK.
Сейчас в каталоге представлены «сотни» игр, которые можно запускать как на ПК, так и через технологии облачного гейминга.
В дальнейшем VK планирует запуск собственного медиа об игровой индустрии. Также площадка расширит набор игровых сервисов и увеличит количество киберспортивных мероприятий. До конца года появится интеграция с социальными сетями.
VK Play, как уточнили в пресс-службе VK, соберет «все игровые развлечения в одном месте». На площадке также будут представлены продукты разботчика и издателя игр My.Games (входит в состав VK).
Объем российского игрового рынка в 2021 году, по данным VK, составил 177 млрд рублей (рост на 9% по сравнению с 2020 годом), а аудитория геймеров насчитывает более 80 млн человек.
Изображения: VK Play
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