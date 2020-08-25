«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах

«Создать музыкальный плейлист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плейлистов», — сообщили в пресс-службе компании.