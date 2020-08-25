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«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты, новая функция позволяет создавать и обновлять подборки треков в чатах в режиме реального времени. Об этом говорится в сообщении компании.

«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах

«Создать музыкальный плейлист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плейлистов», — сообщили в пресс-службе компании.

 

Изображение: «ВКонтакте»

Функция доступна в мобильном приложении VK. 

Ранее «ВКонтакте» представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для Вас» пользователям доступны плейлисты, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

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