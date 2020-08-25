«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах
«ВКонтакте» запустила совместные музыкальные плейлисты, новая функция позволяет создавать и обновлять подборки треков в чатах в режиме реального времени. Об этом говорится в сообщении компании.
«Создать музыкальный плейлист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плейлистов», — сообщили в пресс-службе компании.
Изображение: «ВКонтакте»
Функция доступна в мобильном приложении VK.
Ранее «ВКонтакте» представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для Вас» пользователям доступны плейлисты, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
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