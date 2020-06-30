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«ВКонтакте для бизнеса» продлит акцию по поддержке предпринимателей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«ВКонтакте» объявила о продлении акции «Поддержим бизнес» до 31 июля. Ее возможности постепенно станут доступны всем сообществам, а не только бизнес-страницам. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«ВКонтакте для бизнеса» продлит акцию по поддержке предпринимателей

Каждую неделю с 1 до 31 июля 2020 года «ВКонтакте» будет возвращать до 3 тысяч рублей на рекламные счета всех страниц бизнеса. Для получения денег нужно

  • запускать продвижение с мобильного телефона;
  • использовать автопродвижение товаров из сообщества.

Если в течение недели предприниматель применял один или оба вида рекламных кампаний, то в ближайший понедельник до 16:00 МСК затраты будут возвращены. Компенсации рассчитываются по схеме:

  • если сумма трат за неделю меньше 3 тысяч рублей, вернётся вся сумма;
  • если сумма трат за неделю более 3 тысяч рублей, вернётся 3 тысячи рублей;
  • максимальная сумма всех компенсаций одному бизнесу — 12 тысяч рублей.

«Сейчас регионы постепенно выходят из режима самоизоляции — многим нужна поддержка, чтобы поставить своё дело на ноги. Поэтому мы и решили продлить акцию», — комментирует руководитель отдела SMB «ВКонтакте» Дарья Костюк.

Акция стартовала 30 марта. По собственным данным, за три месяца в ней приняли участие более 60 тысяч предпринимателей. В общей сложности они получили 150 млн рублей на продвижение своего дела.

Фото: Mehaniq / Shutterstock

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