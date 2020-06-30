«ВКонтакте для бизнеса» продлит акцию по поддержке предпринимателей
«ВКонтакте» объявила о продлении акции «Поддержим бизнес» до 31 июля. Ее возможности постепенно станут доступны всем сообществам, а не только бизнес-страницам. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Каждую неделю с 1 до 31 июля 2020 года «ВКонтакте» будет возвращать до 3 тысяч рублей на рекламные счета всех страниц бизнеса. Для получения денег нужно
- запускать продвижение с мобильного телефона;
- использовать автопродвижение товаров из сообщества.
Если в течение недели предприниматель применял один или оба вида рекламных кампаний, то в ближайший понедельник до 16:00 МСК затраты будут возвращены. Компенсации рассчитываются по схеме:
- если сумма трат за неделю меньше 3 тысяч рублей, вернётся вся сумма;
- если сумма трат за неделю более 3 тысяч рублей, вернётся 3 тысячи рублей;
- максимальная сумма всех компенсаций одному бизнесу — 12 тысяч рублей.
«Сейчас регионы постепенно выходят из режима самоизоляции — многим нужна поддержка, чтобы поставить своё дело на ноги. Поэтому мы и решили продлить акцию», — комментирует руководитель отдела SMB «ВКонтакте» Дарья Костюк.
Акция стартовала 30 марта. По собственным данным, за три месяца в ней приняли участие более 60 тысяч предпринимателей. В общей сложности они получили 150 млн рублей на продвижение своего дела.
Фото: Mehaniq / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter