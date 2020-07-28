Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВКонтакте» запустила персонализированную ленту для покупок в приложении

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» — персонализированную ленту, в которую собираются записи, фото, видео и статьи с прикрепленными товарами, купить которые можно в приложении VK. Об этом говорится в сообщении компании.

«ВКонтакте» запустила персонализированную ленту для покупок в приложении

На первом этапе в «Покупках» будут представлены только товары из AliExpress. В дальнейшем в разделе появятся позиции и от других продавцов, которые ведут бизнес в VK.

Изображение: «ВКонтакте»

В разделе собирается контент от блогеров и сообществ, которые делятся своим мнением о товаре, описывают его характеристики, показывают фото — и прикрепляют ссылку на само предложение.

В ленту попадают товары, которые могут быть интересны пользователю в зависимости от его увлечений, сезона или предстоящих праздников. Также предусмотрены тематические категории и поиск по товарам (доступен части аудитории, в ближайшее время появится у всех).

Чтобы материалы сообщества в будущем попадали в ленту «Покупки», нужно уже сейчас наполнять его контентом о своих товарах, а также подать заявку в сообщество VK for Sellers. Там же будут размещаться все новости о разделе, а также о других возможностях для тех, кто продает в VK.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма