Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сайта

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Чаще всего жалобы поступают на работу сайта, на втором месте — перебои с отправкой сообщений.

«У части пользователей могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.

Пиковое число жалоб было зафиксировано в 12:03 Мск — почти 2,5 тысячи.

Сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.