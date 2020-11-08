Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сайта

Анастасия Марьина
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сайтаАнастасия Марьина
Чаще всего жалобы поступают на работу сайта, на втором месте — перебои с отправкой сообщений.
«У части пользователей могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.
Пиковое число жалоб было зафиксировано в 12:03 Мск — почти 2,5 тысячи.
Сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.
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