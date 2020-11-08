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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сайта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сайта

Чаще всего жалобы поступают на работу сайта, на втором месте — перебои с отправкой сообщений.

«У части пользователей могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.

Пиковое число жалоб было зафиксировано в 12:03 Мск — почти 2,5 тысячи.

Сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

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