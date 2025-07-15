В мессенджер MAX в тестовом режиме начали «переселяться» инфлюенсеры и медиа

MAX собрал первых 50 инфлюенсеров на отдельной витрине, сообщили в пресс-службе компании-разработчика VK. В бета-версию мессенджера зашли Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец, Влад Бумага (A4). К ним присоединились издания «Коммерсантъ», РБК, ТАСС, Mash, канал Минцифры России и другие.

Мессенджер, которого ждали (и установят)

VK запустил MAX в марте 2025 года. Сейчас в приложении уже 2 млн пользователей. Для сравнения — у одного Mash в Telegram 3,3 млн. Но в Госдуме уже одобрен закон о предустановке MAX на все смартфоны в стране. По мнению экспертов, вслед за инфлюенсерами и СМИ в MAX переедут госструктуры, банки и депутаты, а также родительские чаты.

Каналы, чаты, переводы — и «соединяшки» с «Госуслугами»

Функционал MAX схож с Telegram и китайским WeChat: каналы, звонки, чаты, переводы, мини-приложения. В ближайшее время обещают добавить комментарии, счётчики просмотров и другой стандартный набор.

Главное отличие — предстоящая интеграция с «Госуслугами». Это значит, что мессенджер станет частью цифровой идентификации, платежей и, по сути, инфраструктурной прослойкой между пользователем и государством.

«Макс — так называется помощник на "Госуслугах". Очевидно, что это не совпадение, что они будут делать "соединяшки"», — утверждает Владимир Зыков, директор «Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров».

Всё начнётся осенью

VK обещает выкатить полноценную версию MAX в сентябре. Пока продукт сырой — но маркетинг уже работает. По словам Зыкова, реклама приложения появляется даже там, где раньше были системные кнопки. Аудиторию планируют подогревать заранее — не дожидаясь готового функционала, считает эксперт.

«Если MAX выполнит KPI, то в целом можно считать, что судьба Telegram в России решена», — говорит Зыков.

В сухом остатке

MAX — это не Telegram. Но ему это и не нужно. Это не про продукт, а про инфраструктуру и предустановку. И если всё пойдёт по сценарию, пользователей даже не придётся убеждать — они просто окажутся внутри.

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