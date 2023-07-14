VK будет развивать квантовые вычисления в облаке

Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о развитии квантовых вычислений в облаке. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.
Проводить работу партнеры планируют с помощью облачной платформы VK Cloud. «Первые эксперименты уже позволили решить часть технологических и инфраструктурных задач и провести вычисления с рекордными для России показателями», — сообщил представитель компании.
Основные направления работы — формирование облачной среды, которая поможет ускорить инновации в области квантовых вычислений. Речь идет о построении квантового компьютера в облачном доступе и запуске на нем ключевых квантовых алгоритмов в режиме реального времени.
Облачная платформа, как сообщается, станет основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач.
Фото на обложке: Unsplash
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