Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK будет развивать квантовые вычисления в облаке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о развитии квантовых вычислений в облаке. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.

VK будет развивать квантовые вычисления в облаке

Проводить работу партнеры планируют с помощью облачной платформы VK Cloud. «Первые эксперименты уже позволили решить часть технологических и инфраструктурных задач и провести вычисления с рекордными для России показателями», — сообщил представитель компании.

Основные направления работы — формирование облачной среды, которая поможет ускорить инновации в области квантовых вычислений. Речь идет о построении квантового компьютера в облачном доступе и запуске на нем ключевых квантовых алгоритмов в режиме реального времени.

Облачная платформа, как сообщается, станет основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Шесть молодых российских ученых, которые двигали науку и технологии в 2021 году
  2. 2 «Кванты — это поезд, который еще можно догнать». Интервью с 27-летним профессором МФТИ Алексеем Федоровым
  3. 3 Как работают квантовые технологии в финансовом секторе?
  4. 4 Фотоны против хакеров: как квантовые технологии оберегают данные корпораций
  5. 5 Берегите данные: как защититься от атак с применением квантового компьютера уже сегодня
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

Все ВОЗМОЖНОСТИ