Лейбл VK Records открыл музыкальную студию. Она располагается в офисе VK и занимает площадь 330 кв. м. Сотрудничающим с лейблом и VK музыкантам теперь доступен весь цикл звукозаписи и музыкальный продакшн.
VK Records открыл в офисе VK музыкальную студию площадью 330 кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе VK.
Студия включает четыре составляющих: главную студию, две контрольные и аранжировочную. К основному помещению примыкает концертный зал, в котором будут проходить выступления артистов и презентации.
Музыкантам, который сотрудничают с VK и лейблом, будет доступен весь цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшна.
«Для записи мы используем живые и электронные инструменты последнего поколения, а также винтажное оборудование для любителей ретро-звука», – отметил гендиректор VK Records Виктор Абрамов.VK запустила бизнес-направление VK Records в сентябре 2022 года. Лейбл ищет таланты внутри соцсети «Вконтакте» и подписывает действующих музыкантов.
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