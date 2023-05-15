VK нарастила выручку по итогам первого квартала почти на 40% за счет онлайн-рекламы

Выручка VK по итогам первого квартала 2023 года выросла на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,3 млрд рублей, сообщила компания.
Основным источником роста стала онлайн-реклама. Выручка этого сегмента увеличилась на 67%, достигнув 16,3 млрд рублей.
В первом квартале средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK увеличилась на 17%, до 76 млн пользователей. Показатель Time spent составил в среднем 3,6 млрд минут в день.
- Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» выросла на 47% — до 21,5 млрд рублей. Это произшло за счет роста социальной сети «ВКонтакте» — крупнейшего актива VK — и покупки платформы «Дзен» у «Яндекса» в сентябре 2022 года.
Так, средняя месячная аудитория (MAU) «ВКонтакте» в России увеличилась на 11% и составила рекордные 81,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория (DAU) стала больше на 11%, достигнув 52,3 млн пользователей.
- Выручка сегмента «Образовательные технологии» выросла на 21%, до 3,4 млрд рублей за счет «сильного спроса на курсы образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, и эффекта от консолидации онлайн-платформы для школьников Учи.ру», сообщается в отчетности.
- Сегмент «Технологии для бизнеса» по-прежнему самый быстрорастущий, его выручка в первом квартале увелисилась на 55% год к году, до 1,1 млрд рублей. Драйверами роста стали решения облачной платформы VK Cloud и сервисы для автоматизации HR-функции.
- Сегмент «Новые бизнес-направления», куда входят голосовые технологии, VK Play и RuStore, показал выручку в 1,35 млрд рублей.
Фото на обложке: VK
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