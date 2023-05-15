Выручка VK по итогам первого квартала 2023 года выросла на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,3 млрд рублей, сообщила компания.

VK нарастила выручку по итогам первого квартала почти на 40% за счет онлайн-рекламы