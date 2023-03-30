VK выкупит долю в совместном с «Ростелеком» предприятии «Сферум»

VK объявила о консолидации 100% доли в сервисе для школьников «Сферум». Группа станет единственным владельцем компании, которая на данный момент является совместным с «Ростелекомом» предприятием.

О сделке сообщили в пресс-службе VK. Ее закрытие планируется до конца апреля, сумма не раскрывается.

VK консолидирует 100% доли в сервисе для школьников «Сферум» (ООО «Цифровое образование»). Компания является совместным предприятием «Ростелекома» и VK. По данным из ЕГРЮЛ на 30 марта, 50% «Сферума» принадлежит VK, другая половина – у «Ростелекома».

VK будет развивать «Сферум» в «VK Мессенджере» как технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей. «Ростелеком» сфокусируется на реализации инфраструктурных проектов и развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования.

«Ростелеком» и VK запустили платформу «Сферум» в 2019 году. Она позволяет проводить уроки в режиме онлайн и поддерживает электронные журналы и дневники.

Ранее VK стала единственным владельцем платформы «Учи.ру», выкупив 75% доли за 8,7 млрд рублей.