VK рассказала о самых скачиваемых в RuStore приложениях

Финансовые приложения оказались лидерами по скачиваниям из RuStore — отечественного магазина приложений для пользователей мобильных устройств на Android. На них приходится более 50% всех загрузок, сообщила пресс-служба VK.
Финансовые приложения-лидеры по скачиваниям: «Сбербанк Онлайн — с салютом», «ВТБ Онлайн», «СБПэй», «Альфа-Банк», Mir Pay и другие.
В лидерах по скачиванию также категории «Инструменты» (полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний), «Развлечения» (9%) и «Покупки» (6%).
VK также отчиталась о 1 тыс. мобильных приложений в RuStore, их скачали 1,1 млн раз с момента запуска стора. 500 тыс. пользователей установили магазин приложений на свои гаджеты.
Бета-версия магазина была запущена в мае 2022 года. На старте в RuStore было доступно порядка 100 приложений.
Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.
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